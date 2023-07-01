Семак высказался в преддверии участия в турнире с «Нефтчи», «Фенербахче» и «Црвеной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил спортивного директора «Фенербахче» Марио Бранко, технического директора «Црвены Звезды» Марко Марина и тренера «Нефтчи» Игоря Гетмана за участие в Кубке PARI Премьер.

«Хочу поблагодарить Марио Бранко, Марко Марина, Игоря Гетмана за то, что приняли приглашение принять участие в турнире. Это хорошая возможность подготовиться к сезону. Мы рады гостям в нашем городе. Надеюсь, время, проведённое здесь, пойдёт всем на пользу. Турнир уже вызывает большой интерес, если учесть количество журналистов и гостей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» начнёт турнир сегодня, 1 июля, когда сыграет на домашней арене с азербайджанским «Нефтчи».