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«Зенит» – «Нефтчи», прогноз на матч 1 июля 2023, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Зенит» – «Нефтчи». Семак проявит гостеприимство
Николай Дятлов
«Зенит» – «Нефтчи»: прогноз на матч
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Азербайджанский клуб легко отделается.

1 июля состоится матч предсезонного турнира «Зенит» – «Нефтчи». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех азербайджанской команды оценивается аналитиками коэффициентом 11.5. Поставить на ничью предлагают за 6.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч межсезонного турнира «Зенит» – «Нефтчи» 1 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» – «Нефтчи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч «Зенит» – «Нефтчи» (01.07.2023)

Кубок PARI Премьер
01 июля 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Нефтчи
Баку, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный футбол возвращается после каникул. В начале июля в Санкт-Петербурге пройдёт турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи». Нас интересует встреча между чемпионом России «Зенитом» и азербайджанским «Нефтчи». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 мск.

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«Зенит» начинает подготовку к новому сезону с хорошим настроем и большими планами. Он стал чемпионом РПЛ с отрывом в 12 очков. Однако команда Сергея Семака выбыла на ранней стадии Кубка России и теперь хочет большего.

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Концовку сезона петербуржцы провели ударно, не расслабляясь даже в последних турах, когда чемпионский титул был официально оформлен. С середины марта они не проигрывали, закончив вничью 5 из 11 матчей. Хозяева демонстрировали привычно сильную игру в атаке, забивая в среднем больше двух голов за встречу.

Этот матч во многом станет проверкой футболистов, которые близки к основе, но не являются её полноценной частью. Раннее появление на поле лучшего бомбардира Малкома до сих пор под вопросом. Бразилец, забивший в прошлом сезоне 26 голов, пока в составе, но форсировать его возвращение тренер не станет. При этом Венделу и Далеру Кузяеву было разрешено искать новые клубы.

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В скором времени должен прийти футболист «Сочи» Александр Коваленко. Также ведутся переговоры с «Коринтиансом» о приобретении юного таланта Педро. И это ещё не всё. Клуб подписал контракт с Ду Кейросом.

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Рисковать зря Сергей Семак не станет, так как в этом нет никакого смысла. Тем более что в первом же матче предстоит встретиться с главным аутсайдером турнира. В статусе хозяина предсезонного турнира настрой у «Зенита» должен быть на высоком уровне.

У «Нефтчи» с мотивацией и вовсе проблем быть не может. Прошлый сезон удачным для азербайджанцев не был, ведь они финишировали лишь третьими в чемпионате с отставанием в 12 очков от лидера. В Кубке Азербайджана пришлось довольствоваться только полуфиналом. Всё это стоило работы тренеру Лауренциу Регекампфу, а преемника до сих пор не нашли.

Потерь у «Нефтчи» перед стартом предсезонки нет, а большинство лидеров остались в команде и готовы приносить пользу. Стоит выделить капитана и основного полузащитника Эмина Махмудова. 31-летний ветеран, в своё время поигравший за ряд российских клубов, провёл продуктивный сезон. Он забил 19 голов во всех турнирах.

Встреча с «Зенитом» для чёрно-белых имеет двойное значение. Во-первых, это возможность проверить свои силы с топовым соперником. Во-вторых, впереди у «Нефтчи» матчи квалификации Лиги конференций, которые обязывают к быстрому набору формы. Пренебрегать таким шансом гости не станут, несмотря на первоначальную неуверенность.

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«Зенит» вполне способен после отпуска недооценить соперника, однако провала допустить не должен. Через две недели у петербуржцев игра за Суперкубок России с ЦСКА, поэтому нагрузки будут увеличиваться постепенно. «Нефтчи» постарается не проиграть крупно. Предлагаем ставку на победу гостей с форой (+1.5) за 2.12.

Прогноз и ставка на матч межсезонного турнира «Зенит» – «Нефтчи» 1 июля 2023 года

«Зенит» в статусе чемпиона начинает подготовку к новому сезону. Пока сложно оценивать состояние команды, так как есть вопросы к составу и физическим кондициям. Однако соперник в той же ситуации, но обладает гораздо меньшими ресурсами. В товарищеских играх сине-бело-голубые обычно не радуют качественной игрой, однако домашний турнир обязывает к соответствующему исходу. «Нефтчи» не стоит недооценивать. Тёмная лошадка способна удивить.

Ставка: победа «Нефтчи» с форой (+1.5) за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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