Технический директор «Црвены Звезды» Марин: турнир в России — важная часть подготовки к ЛЧ
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Технический директор «Црвены Звезды» Марко Марин прокомментировал участие команды в Кубке PARI Премьер. «Црвена Звезда» сыграет в одном турнире с «Зенитом» (Россия), «Фенербахче» (Турция) и «Нефтчи» (Азербайджан).
«Спасибо организаторам за приглашение. Мы серьёзно отнесёмся к участию. Турнир в России — важная часть подготовки к Лиге чемпионов», — передаёт слова Марина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Марко Марин родился на территории Югославии, но выступал за сборную Германии. Он завершил игровую карьеру в 2022 году в составе венгерского «Ференцвароша». Ранее Марин с 2012 по 2016 год был игроком «Челси», в составе которого выиграл Лигу Европы. Также Марин выступал за «Севилью», где также становился обладателем данного трофея.
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