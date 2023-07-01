«Челси» подписал Диегу Морейру
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Лондонский «Челси» оформил трансфер игрока сборной Португалии U21. Новичком «синих» стал 18-летний вингер Диегу Морейра. Он перешёл в «Челси» на правах свободного агента после истечения контракта с «Бенфикой».
В розыгрыше Высшей лиги Португалии сезона-2022/2023 Морейра принял участие в 21 матче, забил три гола и не отдал ни одной результативной передачи.
Хавбек начал свою карьеру в сезоне-2021/2022 в молодёжном составе «Бенфики», которая в минувшем сезоне заняла 15-е место с 38 очками в арсенале. На счету клуба 10 побед, 16 поражений и восемь ничейных результатов.
«Челси» занял 12-е место в английской Премьер-лиге, набрав 44 очка в 38 матчах. Клуб одержал 11 побед, потерпел 16 поражений и 11 раз сыграл вничью.
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