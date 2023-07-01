Мостовой: «Зенит» отличается тем, что вместо Вендела может купить другого сильного игрока

Бывший полузащитник «Сельты» и футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о возможном уходе хавбека Вендела из «Зенита».

«Не будет сюрпризом, если бразильцы «Зенита» потихоньку начнут уезжать. Ясно, что уход Вендела скажется [на команде]. Но «Зенит» отличается тем, что вместо Вендела они могут купить другого сильного игрока. В плане футбола с уходом Вендела мы теряем, потому что для меня он [входит] в топ-3 РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2022/2023 на счету Вендела 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 24 млн.

Ранее ещё один известный российский футболист Андрей Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».