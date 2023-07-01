Защитник «Зенита» Сантос не смог забить из убойной позиции в матче с «Нефтчи»

В эти минуты в матче Кубка PARI Премьер встречаются российский «Зенит» и азербайджанский «Нефтчи». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов, Россия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте матча у ворот «Нефтчи» возник опасный момент: Клаудиньо сделал пас пяткой, Зелимхан Бакаев дошёл до лицевой и прострелил в центр, а набежавший Дуглас Сантос с десяти метров умудрился пробить выше ворот.

Через семь минут азербайджанская команда вышла вперёд благодаря голу бразильского форварда Салданьи с пенальти. Соперники ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу «Нефтчи».