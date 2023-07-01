«Зенит» — «Нефтчи»: сине-бело-голубые сравняли счёт

В эти минуты в матче Кубка PARI Премьер встречаются российский «Зенит» и азербайджанский «Нефтчи». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов, Россия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 39-й минуте счёт в матче открыл «Нефтчи». Отличился бразильский форвард Салданья с пенальти. Однако уже в начале второго тайма петербуржцы сумели сравнять счёт усилиями хавбека Густаво Мантуана — 1:1.
Кроме «Зенита» и «Нефтчи», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).
Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив московский ЦСКА на 12 очков. «Нефтчи» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.
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