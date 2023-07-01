«Зенит» — «Нефтчи»: петербуржцы впервые повели в счёте

В эти минуты в матче Кубка PARI Премьер встречаются российский «Зенит» и азербайджанский «Нефтчи». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов, Россия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте счёт в матче открыл «Нефтчи» — отличился бразильский форвард Салданья с пенальти. Однако уже в начале второго тайма петербуржцы сумели сравнять счёт усилиями хавбека Густаво Мантуана. На 70-й минуте «Зенит» впервые в матче вышел вперёд благодаря голу полузащитника Клаудиньо — 2:1.

Кроме «Зенита» и «Нефтчи», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).