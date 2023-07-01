Израиль обыграл Грузию в серии пенальти и вышел в полуфинал молодёжного Евро
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Завершился матч четвертьфинала чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречались сборные Грузии и Израиля. Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Матч посетили 44 338 человек, что стало рекордом для молодёжного Евро. По итогам встречи Израиль стал первым полуфиналистом чемпионата.
Основное и дополнительное время не выявило победителя. В серии пенальти израильтяне одержали победу со счётом 4:3. В полуфинале молодёжного чемпионата Европы Израиль встретится с победителем пары Англия — Португалия.
Ранее Грузия выиграла группу с Португалией, Нидерландами и Бельгией, набрав пять очков, а Израиль с четырьмя очками занял второе место в квартете с Англией, Чехией и Германией.
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