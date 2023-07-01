Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Израиль обыграл Грузию в серии пенальти и вышел в полуфинал молодёжного Евро

Израиль обыграл Грузию в серии пенальти и вышел в полуфинал молодёжного Евро
Комментарии

Завершился матч четвертьфинала чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречались сборные Грузии и Израиля. Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Матч посетили 44 338 человек, что стало рекордом для молодёжного Евро. По итогам встречи Израиль стал первым полуфиналистом чемпионата.

Основное и дополнительное время не выявило победителя. В серии пенальти израильтяне одержали победу со счётом 4:3. В полуфинале молодёжного чемпионата Европы Израиль встретится с победителем пары Англия — Португалия.

Ранее Грузия выиграла группу с Португалией, Нидерландами и Бельгией, набрав пять очков, а Израиль с четырьмя очками занял второе место в квартете с Англией, Чехией и Германией.

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
01 июля 2023, суббота. 19:00 МСК
Грузия U21
Окончен
0 : 0
3 : 4
Израиль U21
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023