Израиль обыграл Грузию в серии пенальти и вышел в полуфинал молодёжного Евро

Завершился матч четвертьфинала чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречались сборные Грузии и Израиля. Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Матч посетили 44 338 человек, что стало рекордом для молодёжного Евро. По итогам встречи Израиль стал первым полуфиналистом чемпионата.

Основное и дополнительное время не выявило победителя. В серии пенальти израильтяне одержали победу со счётом 4:3. В полуфинале молодёжного чемпионата Европы Израиль встретится с победителем пары Англия — Португалия.

Ранее Грузия выиграла группу с Португалией, Нидерландами и Бельгией, набрав пять очков, а Израиль с четырьмя очками занял второе место в квартете с Англией, Чехией и Германией.