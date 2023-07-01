Семак оценил игру дебютантов «Зенита» в матче с «Нефтчи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте новичков петербуржской команды — голкипера Никиты Гойло и полузащитника Ду Кейроса.

«У Никиты Гойло было не так много работы. Пенальти и несколько фланговых передач. Поэтому сложно оценить его игру. Пока недостаточно информации, чтобы оценить полную картину. Будем смотреть за его состоянием.

Ду Кейрос мне понравился, учитывая, что последнюю полноценную игру он провел в апреле. Неплохо смотрелся. Посмотрим, как он будет дальше играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В субботу, 1 июля сине-бело-голубые одержали уверенную победу над азербайджанским «Нефтчи» в Кубке PARI Премьер со счётом 3:1. Кроме «Зенита» и «Нефтчи», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).