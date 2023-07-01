«Рома» продлила контракт с Эль-Шаарави
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«Рома» продлила контракт со своим вингером Стефаном Эль-Шаарави. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
По информации источника, новое соглашение с 30-летним футболистом атакующей группы будет рассчитано до конца июня 2025 года.
Эль-Шаарави выступает за «Рому» на протяжении шести лет (с 2015 по 2019 год и с 2021 по 2023 год). В сезоне-2022/2023 на счету итальянца 42 матча за римлян во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Предыдущее соглашение вингера с «Ромой» было рассчитано до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось о продолжении сотрудничества «Ромы» с ещё одним футболистом.
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