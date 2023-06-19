«Рома» продлила контракт с Кристанте

«Рома» продлила контракт со своим полузащитником Брианом Кристанте. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
«Мы очень рады возможности объявить о продлении контракта с Кристанте. Этот игрок становился лучше из года в год и полностью заслужил всё, чего он достиг, включая трофеи, которые он выиграл с Италией и «Ромой».
Бриан всегда ставил интересы «Ромы» превыше всего остального и олицетворяет многие ключевые ценности, которые мы хотим передать нашим молодым игрокам, такие как профессионализм и смелость», — говорится в сообщении клуба.
По информации источника, новое соглашение с 28-летним хавбеком будем рассчитано до 2027 года.
В сезоне-2022/2023 на счету Кристанте 53 матча за «Рому» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение хавбека с римским клубом было рассчитано до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2027 года
Фото: asroma.com
Ранее сообщалось о намерении «Ромы» подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
- 19 июня 2023
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