«Рома» продлила контракт с Кристанте

«Рома» продлила контракт со своим полузащитником Брианом Кристанте. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

«Мы очень рады возможности объявить о продлении контракта с Кристанте. Этот игрок становился лучше из года в год и полностью заслужил всё, чего он достиг, включая трофеи, которые он выиграл с Италией и «Ромой».

Бриан всегда ставил интересы «Ромы» превыше всего остального и олицетворяет многие ключевые ценности, которые мы хотим передать нашим молодым игрокам, такие как профессионализм и смелость», — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, новое соглашение с 28-летним хавбеком будем рассчитано до 2027 года.

В сезоне-2022/2023 на счету Кристанте 53 матча за «Рому» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Предыдущее соглашение хавбека с римским клубом было рассчитано до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Кристанте продлил контракт с «Ромой» до 2027 года Фото: asroma.com

Ранее сообщалось о намерении «Ромы» подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.