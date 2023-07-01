Испания — Швейцария: швейцарцы сравняли счёт в матче молодёжного Евро

В матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встречаются сборные Испании и Швейцарии. Команды играют на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Швейцарцы сравняли счёт на 90+1-й минуте. Отличился форвард Зеки Амдуни — 1:1. Победитель четвертьфинального противостояния определится в дополнительное время.

Ранее, в первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Ближе к голу были испанцы: на 39-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес опасно бил по воротам, однако его удар был заблокирован защитниками сборной Швейцарии. Испания открыла счёт в матче на 68-й минуте — отличился Гомес.

Напомним, три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.