Тренер сборной Грузии U21 Сванадзе подвёл итоги выступления команды на молодёжном Евро
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Тренер молодёжной сборной Грузии Рамаз Сванадзе подвёл итоги матча четвертьфинала чемпионата Европы с Израилем (0:0, 3:4 по пенальти).
«Парни плакали. Они заслужили большего. Я поблагодарил их за совместно проведённое время. Это была большая ответственность, наслаждение и вызов для всех нас. Слава богу, что мы поучаствовали в турнире и завоевали доверие болельщиков.
Мы отрабатывали пенальти вчера, но тренировка и игра — это две абсолютно разные вещи. Игроков, которые били пенальти, выбирал я. Что поделать, это часть игры", — приводит слова Сванадзе официальный сайт УЕФА.
Грузия завершила выступление на молодёжном чемпионате Европы. Израиль встретится в полуфинале в победителем пары Англия — Португалия.
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