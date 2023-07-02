Александр Алиев: Мудрик – не звезда и не лидер сборной, таким его сделали журналисты

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

«Насчёт звездности Мудрика, то я его звездой не считаю. Таким, звездой, сделали его вы – журналисты и корреспонденты, прежде всего. Мудрик – не звезда и не лидер сборной.

Приехал он в «Челси», и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнёт демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас он просто футболист.

В нынешней молодёжной сборной я бы вообще никого не выделял, кроме Руслана Ротаня. Полагаю, тренер он отличный», — приводит слова Александра Алиева Sport News.

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