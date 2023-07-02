Сергей Игнашевич: первые 10 туров РПЛ для «Балтики» станут показательными

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем старте калининградского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«У нас ещё месяц на подготовку, это раз. До 14 сентября ещё открыто трансферное окно, поэтому возможно, что у нас ещё будут новички. Первые 10 туров для «Балтики» станут показательными. После этого можно будет говорить о том, какие у команды задачи и какое лицо у нашего клуба», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Балтика» заняла второе место в Мелбет Первой Лиге, что позволило команде Сергея Игнашевича подняться в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» в гостях сыграет с «Сочи». Точные дата и время матча станут известны позднее.