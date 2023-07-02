Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 2 июля

Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 2 июля
Комментарии

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы среди молодёжных сборных. Сегодня, 2 июля, пройдут заключительные матчи четвертьфинала.

2 июля. Молодёжный чемпионат Европы. Четвертьфинал.

19:00. Англия U21 — Португалия U21

22:00. Франция U21 — Украина U21

В расписании указано московское время.

Ранее завершились первые два матча четвертьфинала. Израиль обыграл Грузию (0:0 в основное время, 4:3 в серии пенальти), а сборная Испании победила молодёжную команду Швейцарии со счётом 2:1.

Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.

Материалы по теме
Настоящее испытание для мощных Англии и Франции! Кто выйдет в полуфинал Евро-2023? LIVE
Настоящее испытание для мощных Англии и Франции! Кто выйдет в полуфинал Евро-2023? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023