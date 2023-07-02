Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 2 июля
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В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы среди молодёжных сборных. Сегодня, 2 июля, пройдут заключительные матчи четвертьфинала.
2 июля. Молодёжный чемпионат Европы. Четвертьфинал.
19:00. Англия U21 — Португалия U21
22:00. Франция U21 — Украина U21
В расписании указано московское время.
Ранее завершились первые два матча четвертьфинала. Израиль обыграл Грузию (0:0 в основное время, 4:3 в серии пенальти), а сборная Испании победила молодёжную команду Швейцарии со счётом 2:1.
Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.
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