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Англия — Португалия, Франция — Украина: прямая онлайн-трансляция 1/4 финала Евро-2023 U21, где смотреть, 2 июля 2023

Настоящее испытание для мощных Англии и Франции! Кто выйдет в полуфинал Евро-2023? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Англия — Португалия, Франция — Украина. LIVE
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Португалия и Украина точно устроят приключения.

Друзья, всем привет! На молодёжном чемпионате Европы — 2023 вовсю идёт плей-офф. Накануне, 1 июля, мы узнали двоих полуфиналистов, а сегодня, 2 июля, состоятся ещё два четвертьфинальных матча.

В первой игре, которая начнётся в 19:00 мск, встретятся Англия и Португалия. Англичане прошлись катком по непростой группе с Германией, Чехией и Израилем, а португальцы и вовсе вышли из «группы смерти», опередив Нидерланды и Бельгию. На бумаге мощнее кажется Англия, но на этом турнире происходят неожиданные вещи.

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
02 июля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Португалия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в 22:00 мск начнут играть Франция и Украина. Французы по праву считаются одними из фаворитов Евро — в группе они разобрались с Италией, Норвегией и Швейцарией. Но украинцы тоже прошли проверку на прочность: победили Хорватию и Румынию, а затем сдержали Испанию. Кто же окажется в полуфинале?

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
02 июля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Франция U21
Не начался
Украина U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обоих четвертьфинальных матчей. Оставайтесь с нами!

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