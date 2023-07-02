Настоящее испытание для мощных Англии и Франции! Кто выйдет в полуфинал Евро-2023? LIVE

Друзья, всем привет! На молодёжном чемпионате Европы — 2023 вовсю идёт плей-офф. Накануне, 1 июля, мы узнали двоих полуфиналистов, а сегодня, 2 июля, состоятся ещё два четвертьфинальных матча.
В первой игре, которая начнётся в 19:00 мск, встретятся Англия и Португалия. Англичане прошлись катком по непростой группе с Германией, Чехией и Израилем, а португальцы и вовсе вышли из «группы смерти», опередив Нидерланды и Бельгию. На бумаге мощнее кажется Англия, но на этом турнире происходят неожиданные вещи.
А в 22:00 мск начнут играть Франция и Украина. Французы по праву считаются одними из фаворитов Евро — в группе они разобрались с Италией, Норвегией и Швейцарией. Но украинцы тоже прошли проверку на прочность: победили Хорватию и Румынию, а затем сдержали Испанию. Кто же окажется в полуфинале?
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обоих четвертьфинальных матчей. Оставайтесь с нами!
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