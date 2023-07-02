Артём Максименко перешёл из «Урала» в «Урарту»

25-летний нападающий Артём Максименко перешёл из екатеринбургского «Урала» в армянский «Урарту» (Ереван), сообщает пресс-служба «шмелей».

Форвард пришёл в «Урал» в январе 2021 года. За время, пока права на игрока принадлежали екатеринбуржцам, Максименко поиграл в аренде за калининградскую «Балтику» и волгоградский «Ротор». За «Урал» нападающий провёл 13 матчей и забил один мяч.

Также Максименко в течение карьеры выступал за московский «Велес», «Пари Нижний Новгород», вторые команды «Зенита», тульского «Арсенала», «Урала».

«Урарту» стал чемпионом Армении в сезоне-2022/2023, благодаря чему получил возможность принять участие в квалификации Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде турнира команда встретится со «Зриньски» (Босния и Герцеговина). Матчи состоятся 11 и 18 июля.