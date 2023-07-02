Артём Максименко перешёл из «Урала» в «Урарту»

25-летний нападающий Артём Максименко перешёл из екатеринбургского «Урала» в армянский «Урарту» (Ереван), сообщает пресс-служба «шмелей».
Форвард пришёл в «Урал» в январе 2021 года. За время, пока права на игрока принадлежали екатеринбуржцам, Максименко поиграл в аренде за калининградскую «Балтику» и волгоградский «Ротор». За «Урал» нападающий провёл 13 матчей и забил один мяч.
Также Максименко в течение карьеры выступал за московский «Велес», «Пари Нижний Новгород», вторые команды «Зенита», тульского «Арсенала», «Урала».
«Урарту» стал чемпионом Армении в сезоне-2022/2023, благодаря чему получил возможность принять участие в квалификации Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде турнира команда встретится со «Зриньски» (Босния и Герцеговина). Матчи состоятся 11 и 18 июля.
- 2 июля 2023
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:10
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:35
-
09:22
-
09:22
-
09:20
-
09:12
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:43
-
07:11