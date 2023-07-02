В «Динамо» сообщили, что аренда Норманна у «Ростова» продолжает действовать

Арендное соглашение московского «Динамо» и норвежского полузащитника Матиаса Норманна, права на которого принадлежат «Ростову», продолжает действовать. Футболист тренируется в составе бело-голубых.

«Матиас Норманн тренируется вместе с основным составом «Динамо». У полузащитника продолжает действовать арендное соглашение», — приводит слова представителя пресс-службы «Динамо» ТАСС.

Напомним, в начале сезона-2022/2023 Матиас Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Динамо». Норвежский полузащитник сыграл за московский клуб 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». В сезоне-2021/2022 27-летний футболист играл в аренде в английском «Норвиче».