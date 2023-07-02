Личка: мой кумир — Марадона. Я виделся с ним в «Динамо» Брест — лучший момент в жизни

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто был его футбольным кумиром.
«Когда я был маленьким, моим кумиром был Паоло Росси, потом моим кумиром стал Марадона. В брестском «Динамо» мне довелось с ним увидеться, когда он был там президентом. Это был лучший момент в моей жизни. Я был счастлив, как ребёнок», — сказал Личка журналистам.
Напомним, Диего Армандо Марадона занимал пост президента брестского «Динамо» (Беларусь) с лета 2018 по осень 2021 года. Он стал чемпионом мира в 1986 году, а также дважды выигрывал чемпионат Италии с «Наполи».
Паоло Росси вместе со сборной Италии стал чемпионом мира — 1982. Он выступал за «Ювентус», «Милан», «Верону», «Виченцу».
Напомним, до назначения на пост главного тренера «Динамо» Личка возглавлял «Оренбург».
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