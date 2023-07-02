Личка: в «Оренбурге» игроки получали удовольствие. Хочу перенести это в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о своей философии.

«Я верю в свою работу. Никогда не хочу уходить от своих мыслей и идей. В «Оренбурге» игроки получали удовольствие от моих требований. Футбол — спорт, так что поражения будут.

Если после двух поражений тебя охватывает паника, она будет и в раздевалке. После 0:8 от «Зенита» мы поняли, что такое случается. Когда я приходил в раздевалку, ничего не стал менять. При таком подходе я бы не доработал сезон.

Моя философия мне понятна. Попробую это передать ребятам. Попытаюсь перенести сюда то, что было в «Оренбурге». Это в первую очередь свобода на поле. Потому что мы, тренеры, любим связывать игроков тактически», — сказал Личка журналистам.