Relevo: «Спартак» заплатит за Бонгонда около € 10 млн, Абаскаль считает сделку закрытой
Поделиться
Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает Relevo.
«Спартак» заплатит за Тео около € 10 млн. Эти условия являются для «Кадиса» благоприятными, так как год назад клуб купил вингера у «Генка» за € 3 млн. Сообщается, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает сделку закрытой.
В минувшем сезоне испанской Примеры Бонгонда принял участие в 31 игре, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 14-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги.
Бонгонда исполняет великолепный дальний удар.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял третье место.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
14:45
-
14:36
-
14:15
-
14:12
-
13:59
-
13:57
-
13:53
-
13:51
-
13:50
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:29
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
Партнерский контент