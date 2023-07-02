34-летний Кьер может продлить контракт с «Миланом» до 2025 года

Центральный защитник «Милана» Симон Кьер может продлить соглашение с клубом. Об этом сообщает Milan News.

Кьер выступает за «Милан» с 2020 года. В предстоящем сезоне клуб рассчитывает на него как на лидера обороны. Контракт Кьера с «россонери» рассчитан до 2024 года, однако существует вероятность, что соглашение будет продлено ещё на год. Сам датчанин незадолго до полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» заявлял, что планирует играть в «Милане» до конца карьеры, отметив также, что не планирует уходить в ближайшее время.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 34-летний Кьер принял участие в 17 матчах «Милана». Его команда завершила сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков в 38 встречах.