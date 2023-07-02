Романо: покинувший «Лацио» Лука Ромеро подпишет контракт с «Миланом»

18-летний аргентинский полузащитник Лука Ромеро покинул римский «Лацио» по истечении контракта. Теперь игрок подпишет соглашение с «Миланом», сообщает Фабрицио Романо в ежедневном брифинге для Caught Offside.

По данным источника, хавбек согласовал с «россонери» контракт на четыре года.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Ромеро провёл за «Лацио» 12 матчей и забил один мяч. Римляне заняли второе место в Серии А. Ромеро выступал за «Лацио» с лета 2021 года, тогда он перешёл в команду из испанской «Мальорки».

Аргентинец является самым молодым дебютантом чемпионата Испании: в июне 2020 года он принял участие в матче «Мальорки» с мадридским «Реалом» в возрасте 15 лет и 219 дней.

Ромеро принял участие в домашнем для Аргентины молодёжном чемпионате мира (до 20 лет) — 2023. Его сборная вылетела на стадии 1/8 финала.