«Ювентус» намерен подписать Берарди

«Ювентус» хочет видеть в своей команде вингера «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает Football Italia.
По информации источника, в туринском клубе высоко ценят талант 28-летнего атакующего игрока и видят в нём идеальную замену аргентинцу Анхелю Ди Марии, который недавно покинул «Юве» на правах свободного агента.
Сообщается, что «Сассуоло» оценивает Берарди не менее чем в € 30 млн. Подобная цена уже отпугнула одного потенциального покупателя — «Лацио».
В сезоне-2022/2023 на счету Берарди 27 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее стало известно о переходе в «Ювентус» форварда «Лилля» Тимоти Веа.
- 2 июля 2023
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