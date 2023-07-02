Главный тренер «Коринтианса»: мне нравится Клаудиньо, но я ничего не слышал о переговорах

Главный тренер «Коринтианса» Хорхе Сампаоли высказался о слухах, которые связывают полузащитника «Зенита» Клаудиньо с переходом в бразильский клуб.

«Переход Клаудиньо в «Коринтианс»? Я ничего об этом не знаю. Но поскольку вы задали вопрос о нём, я отвечу. Для меня это игрок другого уровня, просто превосходный. Но я не знаю точно, хотел бы «Коринтианс» подписать его или нет. Честно говоря, ничего не могу сказать по этому поводу», — приводит слова Сампаоли UOL.

В сезоне-2022/2023 на счету Клаудиньо 30 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Зенита» вступать в переговоры по трансферу Клаудиньо.