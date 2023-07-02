Главный тренер «Коринтианса»: мне нравится Клаудиньо, но я ничего не слышал о переговорах

Главный тренер «Коринтианса» Хорхе Сампаоли высказался о слухах, которые связывают полузащитника «Зенита» Клаудиньо с переходом в бразильский клуб.
«Переход Клаудиньо в «Коринтианс»? Я ничего об этом не знаю. Но поскольку вы задали вопрос о нём, я отвечу. Для меня это игрок другого уровня, просто превосходный. Но я не знаю точно, хотел бы «Коринтианс» подписать его или нет. Честно говоря, ничего не могу сказать по этому поводу», — приводит слова Сампаоли UOL.
В сезоне-2022/2023 на счету Клаудиньо 30 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось о нежелании «Зенита» вступать в переговоры по трансферу Клаудиньо.
- 2 июля 2023
-
21:28
-
21:25
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:57
-
19:56
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
19:10
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:33
-
18:32
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:04