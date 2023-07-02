Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Икарди получил очень серьёзное предложение от клуба из Саудовской Аравии

Икарди получил очень серьёзное предложение от клуба из Саудовской Аравии
Комментарии

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, проведший хороший сезон за «Галатасарай» на правах аренды, получил очень серьёзное предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Шира в своём «Твиттере».

По информации источника, 30-летнему футболисту предложили контракт на три года, в рамках которого он будет получать пол € 25 млн в год. Тем не менее, на данный момент времени приоритет игрока – остаться в Европе. «Галатасарай» также заинтересован в том, чтобы сохранить его на постоянной основе, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов Серии А.

30-летний Икарди забил 22 гола и отдал семь результативных передач в 24 матчах Суперлиги за команду из Стамбула, что помогло «Галатасараю» впервые за четыре года выиграть чемпионский титул.

Материалы по теме
«Милан» ведёт переговоры с «ПСЖ» по трансферу Мауро Икарди
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023