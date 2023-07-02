Икарди получил очень серьёзное предложение от клуба из Саудовской Аравии

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, проведший хороший сезон за «Галатасарай» на правах аренды, получил очень серьёзное предложение от клуба из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Шира в своём «Твиттере».
По информации источника, 30-летнему футболисту предложили контракт на три года, в рамках которого он будет получать пол € 25 млн в год. Тем не менее, на данный момент времени приоритет игрока – остаться в Европе. «Галатасарай» также заинтересован в том, чтобы сохранить его на постоянной основе, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов Серии А.
30-летний Икарди забил 22 гола и отдал семь результативных передач в 24 матчах Суперлиги за команду из Стамбула, что помогло «Галатасараю» впервые за четыре года выиграть чемпионский титул.
- 2 июля 2023
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