Юмтити взял на память футболки всех игроков «Лечче», включая третьего вратаря и молодёжь

Французский защитник Самуэль Юмтити тепло попрощался с коллективом итальянского клуба «Лечче», за который выступал на правах аренды. После нескольких сложных лет в «Барселоне», отмеченных чередой травм и потерей места в основе, Юмтити возродил свою карьеру в Серии А, за что и остался благодарен «джаллоросси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Собирая чемоданы для возвращения во Францию, «Большой Сэм», как прозвали Юмтити в команде, попросил на складе футболки всех партнёров по «Лечче», начиная с третьего вратаря и заканчивая самыми молодыми футболистами, чтобы никогда не забыть этот сезон.

Кроме того, перед отъездом чемпион мира 2018 года организовал вечеринку для всей команды, вручив каждому по подарку от Louis Vuitton. Сам 29-летний центральный защитник получил на память картину, на которой он изображён в футболке «Лечче».

Напомним, «Барселона» и Юмтити достигли договорённости о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2025/2026. В прошлом сезоне, выступая за «Лечче» по договору аренды, Юмтити сыграл 25 матчей в Серии А. Сообщается, что футболист близок к возвращению в «Лион».