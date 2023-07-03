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Собослаи — на третьем месте в списке самых дорогих приобретений «Ливерпуля»

Собослаи — на третьем месте в списке самых дорогих приобретений «Ливерпуля»
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Полузащитник Доминик Собослаи вошёл в топ-3 самых дорогих трансфера в истории «Ливерпуля».

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, заработанные «Лейпцигом» € 70 млн – третья по величине сумма, когда-либо уплаченная мерсисайдцами. В список топ-10 вошёл ещё один новичок «Ливерпуля» — аргентинец Алексис Мак Аллистер, который в текущее трансферное окно перешёл из «Брайтона».

Десятка самых дорогих футболистов мерсисайдцев выглядит следующим образом:

1. Вирджил ван Дейк – € 84,6 млн;

2. Дарвин Нуньес – € 80 млн;

3. Доминик Собослаи – € 70 млн;

4. Алисон Бекер – € 62,5 млн;

5. Наби Кейта – € 60 млн;

6. Луис Диас – € 47 млн;

7. Кристиан Бентеке – € 46,5 млн;

8. Фабиньо – € 45 млн;

9. Диогу Жота – € 44,7 млн;

10. Алексис Мак Аллистер – € 42 млн.

Ранее Собослаи высказался о своём переходе в «Ливерпуль».

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