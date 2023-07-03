Собослаи — на третьем месте в списке самых дорогих приобретений «Ливерпуля»

Полузащитник Доминик Собослаи вошёл в топ-3 самых дорогих трансфера в истории «Ливерпуля».
По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, заработанные «Лейпцигом» € 70 млн – третья по величине сумма, когда-либо уплаченная мерсисайдцами. В список топ-10 вошёл ещё один новичок «Ливерпуля» — аргентинец Алексис Мак Аллистер, который в текущее трансферное окно перешёл из «Брайтона».
Десятка самых дорогих футболистов мерсисайдцев выглядит следующим образом:
1. Вирджил ван Дейк – € 84,6 млн;
2. Дарвин Нуньес – € 80 млн;
3. Доминик Собослаи – € 70 млн;
4. Алисон Бекер – € 62,5 млн;
5. Наби Кейта – € 60 млн;
6. Луис Диас – € 47 млн;
7. Кристиан Бентеке – € 46,5 млн;
8. Фабиньо – € 45 млн;
9. Диогу Жота – € 44,7 млн;
10. Алексис Мак Аллистер – € 42 млн.
Ранее Собослаи высказался о своём переходе в «Ливерпуль».
- 3 июля 2023
-
01:56
-
01:42
-
01:34
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:40
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:12
-
00:06
-
00:02
- 2 июля 2023
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
22:11
-
22:03
-
21:59
-
21:49