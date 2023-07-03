Сборная Украины впервые в истории сыграет в футбольном турнире на Олимпийских играх

В воскресенье, 2 июля, молодёжная сборная Украины победила Францию в четвертьфинальном матче чемпионата Европы U-21 со счётом 3:1.
Дублем в составе украинцев отметился полузащитник Георгий Судаков. Сначала он реализовал пенальти, заработанный Михаилом Мудриком, а затем откликнулся на передачу от всё того же Мудрика, реализовав выход один на один. Третий мяч на свой счёт записал Артём Бондаренко.
Таким образом, Украина впервые в истории сыграет в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые в 2024 году состоятся в Париже, благодаря выходу в полуфинал Евро U-21. Подопечные Руслана Ротаня станут второй командой с постсоветского пространства, которая выступала на Олимпиаде. До этого подобное достижение покорялось сборной Беларуси в 2012 году.
Две другие путёвки получили сборные Израиля и Испании, выбившие из турнира Грузию и Швейцарию, соответственно. Англия не претендует на право выступать на Олимпиаде (историческое право участвовать в летних олимпийских играх имеет объединённая сборная Великобритании).
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