Мудрик: Судакова в «Челси»? Было бы очень здорово. Я продаю его просто

Вингер молодёжной сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал победу над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро U-21, а также высказался об игре своего партнёра по команде, полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.
«Всё классно. Сегодня мы были лучше, чем французы, сегодня мы радуемся, но только сегодня. Наша цель — выиграть турнир.
Как сделал голевой пас на Судакова? Он правильно сказал в интервью, что обычно всё было наоборот, он мне отдавал, а я забивал. Я всё для своего друга делаю, пусть только забивает. Я продаю его просто. Судаков в «Челси»? Было бы очень здорово.
Для подготовки к полуфиналу мы сто процентов ещё раз пересмотрим ту игру с Испанией (команды встречались в матче третьего тура группового этапа (2:2). — Прим. «Чемпионата»). Это для нас будет как лист, на котором всё написано. Как нам будет лучше с ними играть», — сказал Мудрик.
В сезоне-2022/2023 на счету Судакова 39 матчей за «Шахтёр» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и десятью результативными передачами. Контракт игрока с украинским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.
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