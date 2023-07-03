Малуда: меня не удивит, если Мбаппе и в этот раз продлит контракт с «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Франции Флоран Малуда прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
«Для меня это только вопрос времени, когда Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал». Ранее у него была возможность перейти в мадридский клуб, но он продлил свой контракт с «ПСЖ», поэтому меня не удивит, если Мбаппе и в этот раз продлит соглашение с парижанами», — приводит слова Малуды Sport.es.
Ранее Мбаппе сообщил клубу, что не будет продлевать контракт, срок действия которого истекает в следующем году. Летом 2024 года Килиан может покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента. Одним из вариантов продолжения карьеры француза называется «Реал».
Мбаппе в прошлом сезоне провёл за «ПСЖ» 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
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