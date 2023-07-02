Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн, испанский клуб намерен свернуть переговоры

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае трансфера в «Реал» не хочет потерять в зарплате. По информации Marca, он запросил у «сливочных» € 240 млн в виде различных выплат, после чего испанцы решили свернуть переговоры.
Как сообщает авторитетное издание, в ответ на пожелания Мбаппе представители «Реала» заявили, что трансфер стал невозможным из-за высоких требований игрока. Мадридский клуб, уже становившийся жертвой уловок МБаппе и его окружения в прошлом году, склоняется к тому, чтобы подписать футболиста бесплатно в 2024 году. Риск заключается в том, что нападающий может снова продлить контракт с «ПСЖ», несмотря на ранее сделанные заявления.
Мбаппе изначально не входил в трансферные планы «Реала» на это лето, но позиция форварда по-прежнему нуждается в усилении. Сообщается, что «Королевский клуб» попытается арендовать Душана Влаховича из «Ювентуса», поскольку Гарри Кейн близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».
- 2 июля 2023
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