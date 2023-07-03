Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна сумма, которую получит «Динамо» за продажу половины прав на Моро

Стала известна сумма, которую получит «Динамо» за продажу половины прав на Моро
Комментарии

Итальянская «Болонья» выкупила половину прав на хорватского полузащитника Николу Моро у московского «Динамо».

Как сообщает журналист Николо Скира, «Болонья» заплатила российскому клубу за сделку € 3 млн.

Никола Моро выступал за «Динамо» с 2020 года. Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. За московский клуб 24-летний хорват провёл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков после 30 матчей.

В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» встретится с «Краснодаром». Точные дата и время начала матча станут известны позднее.

Материалы по теме
«Болонья» выкупила половину прав на Николу Моро у «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023