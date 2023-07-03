Стала известна сумма, которую получит «Динамо» за продажу половины прав на Моро
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Итальянская «Болонья» выкупила половину прав на хорватского полузащитника Николу Моро у московского «Динамо».
Как сообщает журналист Николо Скира, «Болонья» заплатила российскому клубу за сделку € 3 млн.
Никола Моро выступал за «Динамо» с 2020 года. Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. За московский клуб 24-летний хорват провёл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков после 30 матчей.
В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» встретится с «Краснодаром». Точные дата и время начала матча станут известны позднее.
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