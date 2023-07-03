Деку — о победе Аргентины на ЧМ: у Португалии лучше поколение игроков, но у нас нет Месси

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Барселоны» Деку высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года. Нынешний спортивный директор сине-гранатовых считает, что это заслуга его бывшего одноклубника — нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Аргентина выиграла чемпионат мира, потому что у них есть Месси. У нас в Португалии было лучше поколение игроков, но у нас нет Месси», — приводит слова Деку TR Sports в «Твиттере».

36-летний Месси дважды играл в финалах чемпионата мира. Вместе со сборной Аргентины он проиграл матч Германии (0:1) в 2014 году, но сумел вырвать победу в серии пенальти над Францией на турнире 2022 года. У Месси закончился контракт с «ПСЖ», он подписал соглашение с «Интер Майами».

Лионель Месси снялся в сериале. Видеоролик: