«Боруссия» Дортмунд близка к приобретению Феликса Нмечи
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«Боруссия» (Дортмунд) близка к подписанию полузащитника «Вольфсбурга» Феликса Нмечи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «Вольфсбург» принял предложение «Боруссии» в размере € 30 млн с учётом бонусов. Футболист подпишет контракт до 2028 года. Ранее сообщалось, что в услугах Феликса Нмечи заинтересован английский «Ньюкасл», но «сороки» переключили своё внимание на полузащитника «Милана» Сандро Тонали.
В сезоне-2022/2023 Нмеча провёл 30 матчей за «Вольфсбург» в рамках чемпионата Германии, забил три гола и сделал пять результативных передач. Зелёно-белые завершили кампанию на восьмом месте турнирной таблицы Бундеслиги, «Боруссия» (Дортмунд) стала второй, набрав 71 очко.
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