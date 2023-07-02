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Феликс Нмеча может перейти в «Боруссию Дортмунд» за € 32 млн

Феликс Нмеча может перейти в «Боруссию Дортмунд» за € 32 млн
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22-летний атакующий полузащитник «Вольфсбурга» Феликс Нмеча может перейти в «Боруссию Дортмунд». Сделка может быть оформлена уже в ближайшее время, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «ьвиттере».

По информации источника, сделка по игроку находится на последнем этапе. Решающий раунд переговоров по деталям трансфера будет проведён уже в ближайшие часы. Ориентировочная стоимость трансфера – в районе € 30-32 млн вместе с бонусными выплатами с дальнейшим заключением долгосрочного контракта.

В сезоне-2022/2023 на счету Нмечи 32 матча за «Вольфсбург» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с «волками» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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