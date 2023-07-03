Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матчем сине-бело-голубых с «Црвеной Звездой» в рамках Кубка PARI Премьер, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Црвена Звезда» — соперник очень интересный: чемпион страны и участник Лиги чемпионов. У них новый тренер, который зарекомендовал себя. Ждём трудный матч. Мы делаем акцент на понимании требований и адаптации ребят к нагрузкам. Мы должны подойти к началу сезона в хороших кондициях», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сербский клуб сыграет с «Зенитом» 4 июля, с «Нефтчи» (Баку, Азербайджан) — 8 июля, с «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 12 июля. В первом матче турнира «Зенит» со счётом 3:1 обыграл «Нефтчи».
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии — 2022/2023 и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
- 3 июля 2023
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