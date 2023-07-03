«Црвена Звезда» — «Зенит». Бразильский карнавал продолжится

4 июля состоится матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно за 1.66. Успех сербского клуба оценивается аналитиками коэффициентом 4.50. Поставить на ничью предлагают за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит» 4 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Црвена Звезда» – «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол «Зенита» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит» (04.07.2023)

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Зенит Санкт-Петербург, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

В Санкт-Петербурге продолжается предсезонный турнир. «Зенит» проведёт уже второй матч – на стадионе «Газпром Арена» примет «Црвену Звезду». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Команда Сергея Семака в первый день месяца провела контрольный матч с азербайджанским «Нефтчи» (3:1). Как и ожидалось изначально, чемпион не стал форсировать события и играть на пределе возможностей. Он пропустил гол в концовке первого тайма, но во втором забил три мяча, одержав волевую победу на классе.

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Семак активно ротировал состав, пробовал различные сочетания. Но даже в такой ситуации его подопечные доминировали – они уверенно владели мячом и нанесли в шесть раз больше ударов по воротам. Подвела разве что реализация, но важнее, что в нужный момент «Зенит» показал, что способен прибавить и добиться необходимого результата. Домашний турнир петербуржцы намерены выиграть.

Пока состав «Зенита» далёк от оптимального. Не играют Малком и Вендел, который может в скором времени покинуть клуб. В то же время все три гола забили проверенные футболисты – Клаудиньо, Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев. Кроме того, уже дебютировал один из новичков – бразильский опорник Ду Кейрос. Над игровым взаимодействием ещё требуется поработать, но физически все на хорошем уровне.

Календарь для «Зенита» складывается таким образом, что к матчу Суперкубка России с ЦСКА команда должна подойти в оптимальном состоянии. Главного аутсайдера предсезонного турнира сине-бело-голубые обыграли, однако с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» будет сложнее. Клаудиньо пообещал, что с каждой игрой чемпион будет только прибавлять, осталось это проверить.

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В отличие от «Нефтчи», который едва финишировал в тройке чемпионата Азербайджана, «Црвена Звезда» продолжает доминировать в Суперлиге Сербии. В прошлом сезоне красно-белые оформили очередной чемпионский титул с преимуществом в 22 очка над ближайшим преследователем. Они стали самой атакующей командой лиги и лучшими по оборонительным действиям.

Стоит отметить, что у «Црвены Звезды» тоже нет проблем с подготовкой, так как она провела два товарищеских матча. Сербской «Слободе» (3:1) и боснийскому «Борацу» (2:0) в совокупности забила пять голов. В целом уже в четырёх матчах подряд сербы забивают не менее двух мячей за игру. Поэтому нет сомнений, что в Санкт-Петербурге они не будут излишне осторожничать.

Тем более что клубу удалось сохранить большинство лидеров, а также неплохо усилить состав. Снова забивает опытный форвард Александар Катаи – в прошлом сезоне 32-летний ветеран записал на свой счёт 19 голов. Также в июле пришёл из «Сент-Этьена» форвард Жан-Филипп Крассо, который стал третьим в бомбардирской гонке французской Лиги 2. С таким нападением сербы решат играть агрессивно.

Спешить «Црвене Звезде» некуда, так как в ближайшее время официальных матчей не будет. Но проявить себя в игре со столь серьёзным соперником хочется, ведь в шести очных встречах красно-белые потерпели шесть поражений. В то же время в четырёх матчах соперники забивали минимум три гола. Не меньшей результативности ждём и на сей раз.

«Зенит» намерен пройти весь турнирный путь без потерь. Да, команда лишь набирает форму, но она может побеждать даже за счёт класса исполнителей. В то же время «Црвена Звезда» более грозный соперник, чем «Нефтчи», который всё равно смог забить. Поэтому наиболее логичной выглядит ставка на то, что петербуржцы не проиграют и обе забьют, за 2.02.

Прогноз и ставка на матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит» 4 июля 2023 года

Команда Сергея Семака начала подготовку к новому сезону со спокойной волевой победы над «Нефтчи». Тренер всё ещё просматривает новичков и игроков ближайшей ротации, отсутствуют некоторые лидеры. Поэтому не стоит ждать, что с «Црвеной Звездой» вновь удастся выиграть без труда. Сербы хороши в атаке и отсиживаться на своей половине поля не будут. Голы должны быть в обе стороны. Тем не менее рассчитывать на сенсацию тоже не приходится, «Зенит» не уступит.

Ставка: «Зенит» не проиграет и обе забьют за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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