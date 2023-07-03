«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси, он ушёл из команды в 2021-м

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб будет выплачивать зарплату нападающему Лионелю Месси до 2025 года. Игрок покинул клуб в 2021 году.

«Мы сделаем для Лео отличное прощание с командой. Было бы идеально сделать это на открытии нового «Камп Ноу». Мы должны платить ему зарплату до 2025 года, так как он отложил её при предыдущем правлении», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

36-летний Месси сократил зарплату в ковидный период, рассчитывая получить оставшуюся часть в течение следующих лет. В 2021 году он покинул команду на правах свободного агента из-за того, что «Барселона» не смогла продлить его контракт. Месси выступал за «ПСЖ», а недавно подписал контракт с «Интер Майами».

Лионель Месси снялся в сериале. Видеоролик: