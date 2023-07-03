«Барселона» может начать сотрудничество с одним из катарских бизнесменов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что летал в Катар для переговоров с одним из местных бизнесменов.
«Поездка в Катар? Экономика клуба находится в тяжёлом положении, и есть некоторые рынки, о которых мы не можем забывать. Я встретил бизнесмена из Катара, который заинтересован в сотрудничестве с «Барселоной», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Команда испытывает серьёзные финансовые проблемы, но старается применять нестандартные решения, чтобы подписывать игроков. В клуб на правах свободного агента перешёл Илкай Гюндоган, также сине-гранатовые расторгли соглашение с Самуэлем Юмтити. Сообщается, что «Барселона» подпишет и Арду Гюлера («Фенербахче»), и Витора Роке («Атлетико Паранаэнсе»).
Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны». Видеоролик:
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