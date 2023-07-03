Гиорги Шелия подписал новый контракт с грозненским «Ахматом»
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Вратарь Гиорги Шелия и грозненский футбольный клуб «Ахмат» подписали новый двухлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Ахмата» на официальном сайте.
«Голкипер грозненцев Гиорги Шелия продлил контракт с клубом до конца сезона-2024/2025. Действующий договор заканчивался в конце стартующего в июле чемпионата. В прошедшем сезоне Шелия сыграл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, из них восемь «на ноль». Желаем Гиорги удачи, много «сухих» игр и побед!» — сказано в заявлении команды.
34-летний Шелия выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. Ранее он представлял «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и брянское «Динамо».
«Ахмат» в прошлом сезоне чемпионата России занял пятое место в турнирной таблице.
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