Гиорги Шелия подписал новый контракт с грозненским «Ахматом»

Вратарь Гиорги Шелия и грозненский футбольный клуб «Ахмат» подписали новый двухлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Ахмата» на официальном сайте.

«Голкипер грозненцев Гиорги Шелия продлил контракт с клубом до конца сезона-2024/2025. Действующий договор заканчивался в конце стартующего в июле чемпионата. В прошедшем сезоне Шелия сыграл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, из них восемь «на ноль». Желаем Гиорги удачи, много «сухих» игр и побед!» — сказано в заявлении команды.

34-летний Шелия выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. Ранее он представлял «Тамбов», «Уфу», «Енисей», «Балтику» и брянское «Динамо».

«Ахмат» в прошлом сезоне чемпионата России занял пятое место в турнирной таблице.