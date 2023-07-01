«Ахмат» обыграл «Зенит-2» в товарищеском матче

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Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и вторая команда санкт-петербургского «Зенита». «Ахмат» одержал победу со счётом 4:2.

Голами в составе грозненцев отметились Бернард Бериша, Иван Олейников и Мохамед Конате, отметившийся дублем. Ранее «Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо». Та встреча завершилась со счётом 1:1.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» финишировал на пятой строчке турнирной таблицы. Грозненцы набрали 50 очков в 30 матчах. В первой игре следующего сезона команда встретится с самарскими «Крыльями Советов».

«Зенит-2» провёл прошедший сезон во Второй лиге (Группа 2). Петербуржцы завершили первую половину сезона на седьмом месте в своей группе, а по итогам весенней части сезона возглавили турнир среди команд второй половины таблицы.