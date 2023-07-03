Бекхэм — о Месси в «Интер Майами»: для нас это грандиозный момент

Совладелец «Интер Майами» и бывший полузащитник «Реала» (Мадрид) Дэвид Бекхэм высказался насчёт перехода нападающего Лионеля Месси в американский клуб.
«Пару недель назад, когда я проснулся, на моём телефоне было примерно миллион уведомлений. Я подумал: «Что случилось?» Обычно я не получаю так много сообщений. Внезапно я узнал, что Лео объявил о переходе в «Интер Майами». Понятно, что для меня это не было неожиданностью. Я всегда говорил, с самого начала, что, если у меня будет возможность привезти в Майами лучших игроков в мире, на каком бы этапе карьеры они ни находились, я это сделаю.
Я всегда брал на себя это обязательство перед нашими болельщиками. Поэтому тот факт, что один из лучших игроков, если не самый лучший игрок, который выиграл в этой игре всё и который по-прежнему является великим футболистом, всё ещё молодым игроком и который продолжает делать то, что он делает, хочет играть за мою команду, является грандиозным моментом для нас», — приводит слова Бекхэма Goal.
- 3 июля 2023
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