Кристиан Пулишич откажет «Лиону». Полузащитник хочет в «Милан»
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Футболист «Челси» Кристиан Пулишич откажется от перехода в «Лион», американский хавбек хочет продолжить карьеру в «Милане», сообщает ESPN.
По данным источника, Пулишич уже успел договориться с «Миланом» и хочет перейти в итальянский клуб, который, в отличие от «Лиона», в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Отмечается также, что «Милан» предложил полузащитнику более высокую зарплату.
На данном этапе «россонери» готовят новое предложение «Челси» о приобретении Кристиана Пулишича. Английский клуб оценивает своего футболиста в € 25 млн, в то время как «Милан» предлагал только € 15 млн.
В сезоне-2022/2023 американский хавбек провёл 23 игры за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол.
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