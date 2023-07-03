Кристиан Пулишич откажет «Лиону». Полузащитник хочет в «Милан»

Футболист «Челси» Кристиан Пулишич откажется от перехода в «Лион», американский хавбек хочет продолжить карьеру в «Милане», сообщает ESPN.

По данным источника, Пулишич уже успел договориться с «Миланом» и хочет перейти в итальянский клуб, который, в отличие от «Лиона», в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Отмечается также, что «Милан» предложил полузащитнику более высокую зарплату.

На данном этапе «россонери» готовят новое предложение «Челси» о приобретении Кристиана Пулишича. Английский клуб оценивает своего футболиста в € 25 млн, в то время как «Милан» предлагал только € 15 млн.

В сезоне-2022/2023 американский хавбек провёл 23 игры за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол.