«Челси» получил предложение от «Лиона» о покупке Пулишича

«Челси» получил от «Лиона» предложение по трансферу вингера Кристиана Пулишича, сообщает журналист Давид Орнстейн.

По информации источника, французский клуб предложили «аристократам» сумму в размере € 25 млн. Руководство лондонского клуба устраивает данная сумма. Осталось обсудить детали перехода и бонусы от будущей продажи игрока.

В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Пулишичу со стороны «Милана».

Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ