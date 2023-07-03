Бывший главный тренер молодёжной команды «Локомотива» прокомментировал свой уход из клуба

Бывший главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин заявил, что для него стало неожиданностью решение руководства клуба не продлевать с ним контракт.

«Всё произошло неожиданно: вечером 28 июня Владимир Леонченко сообщил, что принял решение не продлевать контракт. Несмотря на то что контракт у меня был рассчитан до 30 июня, 29-го числа тренировку уже проводил не я, там уже работал новый тренер.

Неожиданностью это стало, поскольку мы с командой уже провели две недели перед новым сезоном, работали согласно плану подготовки. Можно ли было как-то повлиять на ситуацию, поставить в известность Галактионова или Юрия Нагорных? Во всём этом деле была точно какая‑то спешка, потому что всё было выполнено за один день. Я достоверно не знаю уровень согласования этого решения, поэтому судить не буду.

У меня сложилось ощущение, что человек, который хотел, чтобы у команды был другой тренер, просто воспользовался временными обстоятельствами. А вести закулисную борьбу, привлекать какие‑то связи… Зачем? Если клуб считает, что другой штаб даст молодым игрокам больше, это их право. Лично я буду так же следить и переживать за карьерой своих ребят, как делаю это уже не один год», — приводит слова Мишаткина «Матч ТВ».

В конце июня новым главным тренером молодёжной команды московского «Локомотива» был назначен Вячеслав Вашкевич. Он сменил в должности Мишаткина, который покинул клуб в связи с завершением срока контракта.