«Ювентус» может расстаться сразу с пятью футболистами

«Ювентус» намерен продать как минимум пять игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и увеличить свой трансферный бюджет на лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «бьянконери» не смогут осуществить подписание новичков, пока не продадут кого-либо из текущей обоймы клуба. В «Ювентусе» уверены, что с продажи полузащитников Артура, Дениса Закарии, а также Уэстона Маккенни суммарно получится выручить около € 50 млн.
Сообщается, что будущее в клубе таких игроков, как вратарь Войцех Щенсны и защитник Алекс Сандро, также находится под вопросом. «Ювентус» не намерен держать в команде футболистов с неоправданно большими зарплатами и будет готов продать как поляка, так и бразильца.
Ранее сообщалось об отказе «Ювентуса» продавать нападающего Душана Влаховича в «Челси».
- 3 июля 2023
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