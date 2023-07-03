Форвард женской сборной Англии прокомментировала памятное празднование гола в финале Евро

Футболистка сборной Англии и женской команды «Манчестер Сити» Клои Келли рассказала о праздновании гола, который принёс победу «львицам» на Евро год назад. Отмечая решающий гол в ворота немок на «Уэмбли», Келли сорвала с себя футболку и размахивала ею над головой.

«В тот момент я этого не осознавала, но думаю, что это было очень мощно. Я только что отпраздновала гол на «Уэмбли», как в детстве. Это напомнило мне о тех временах, и я стала сама собой в этот момент.

Тогда я не понимала, как много это может сделать для женщин, но последствия сделали этот жест особенным. В соцсетях моё празднование тегали другие игроки… Это празднование для меня было просто спонтанным моментом, но здорово видеть, как оно влияет на стольких людей. Сегодня быть примером для молодых женщин — это очень важно для меня, потому что когда-то я сама равнялась на таких футболисток, как Келли Смит и Джилл Скотт», – приводит слова Келли Mirror.

Поступок Келли вызвал резонанс в обществе, став ещё одним стимулом к гендерному равноправию в футболе, на чём сейчас делается акцент в ФИФА. Девушка, впрочем, получила свои дивиденды, заключив контракт с брендом Calvin Klein накануне чемпионата мира, который состоится в следующем месяце в Австралии и Новой Зеландии. Келли присоединилась к звезде из США Алекс Морган в рекламной кампании нижнего белья, запущенной перед турниром. В рекламе также задействован бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Напомним, в финале женского Евро-2022 Англия обыграла Германию со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли». Англичанки впервые в истории выиграли чемпионат Европы по футболу среди женщин.